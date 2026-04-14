Découverte du Makey Makey, La Ludothèque, Saint-Herblain

Découverte du Makey Makey Samedi 2 mai, 10h00 La Ludothèque Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:00:00+02:00

Ce petit dispositif électronique se relie d’un côté à un ordinateur et de l’autre à… des fruits, du papier aluminium ou encore de la pâte à modeler ! Il faudra se servir de tes mains pour faire passer le courant entre tous ces objets et jouer aux activités proposées.

Sur inscription

La Ludothèque 11 rue de dijon saint herblain Saint-Herblain 44800 Moulin du Bois Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0228252293 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com »}]

Faites passer le courant entre tous les objets à disposition et jouez aux activités proposées.