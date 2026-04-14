Découverte du Makey Makey, La Ludothèque, Saint-Herblain
Découverte du Makey Makey, La Ludothèque, Saint-Herblain samedi 2 mai 2026.
Découverte du Makey Makey Samedi 2 mai, 10h00 La Ludothèque Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:00:00+02:00
Ce petit dispositif électronique se relie d’un côté à un ordinateur et de l’autre à… des fruits, du papier aluminium ou encore de la pâte à modeler ! Il faudra se servir de tes mains pour faire passer le courant entre tous ces objets et jouer aux activités proposées.
Sur inscription
La Ludothèque 11 rue de dijon saint herblain Saint-Herblain 44800 Moulin du Bois Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0228252293 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com »}]
Faites passer le courant entre tous les objets à disposition et jouez aux activités proposées.
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