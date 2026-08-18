Informations pratiques

Rosheim

Découverte du métier de coutelier

4 rue Saints-Pierre-et-Paul Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-19 10:00:00

fin : 2026-10-19 11:30:00

Date(s) :

2026-10-19 2026-10-21 2026-10-26

Visite de l’atelier et explication sur la fabrication des couteaux de manière artisanale

Thierry Stumpf vous accueille dans son atelier pour vous faire découvrir son univers et son savoir-faire artisanal. Au cours de cette visite, il vous présentera les principales étapes de la fabrication d’un couteau, du choix des matériaux jusqu’aux finitions, et vous expliquera les techniques et les gestes qui accompagnent la création de chaque pièce. .

4 rue Saints-Pierre-et-Paul Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 09 57 06 stumpf.thierry@neuf.fr

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English :

Tour of the workshop and explanation of the traditional knife-making process

L’événement Découverte du métier de coutelier Rosheim a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile