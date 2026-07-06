Découverte du métier d’ostréiculteur avec Corentin Soorts-Hossegor
lundi 6 juillet 2026 · Soorts-Hossegor
Informations pratiques
Soorts-Hossegor
Découverte du métier d’ostréiculteur avec Corentin
Avenue du Touring Club de France Soorts-Hossegor Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 16:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Découverte du métier d’ostréiculteur à Hossegor avec Corentin
Découverte du métier d’ostréiculteur à Hossegor avec Corentin Nicolas d’Histoires d’Huîtres
Tous les Lundis de juillet de 10h30 à 11h30 et Vendredis du mois août de 16h à 17h
Lac d’Hossegor devant la cabane ostréicole d’Histoires d’Huîtres
Tarif 15 € par personne
Plongez dans l’univers passionnant de l’ostréiculture au cœur du lac marin d’Hossegor ! Partez à la rencontre de Corentin Nicolas, ostréiculteur local qui vous partagera les secrets de son métier
Présentation du cycle de vie de l’huître
Techniques de culture et savoir-faire traditionnel
Histoire des huîtres à Hossegor et de leur implantation au fond du lac
Une expérience authentique, au plus près de la nature et du terroir local, ponctuée par une dégustation d’huîtres fraîches, directement issues de la production locale.
Réservation obligatoire — Places limitées .
Avenue du Touring Club de France Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00 tourisme@hossegor.fr
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English : Découverte du métier d’ostréiculteur avec Corentin
Discover the profession of oyster farmer in Hossegor with Corentin
L’événement Découverte du métier d’ostréiculteur avec Corentin Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Hossegor
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