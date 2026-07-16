Découverte du mobilier art déco d’une église qui fête cette année son centenaire, Église Notre-Dame, Seuil

Informations pratiques

Découverte du mobilier art déco d’une église qui fête cette année son centenaire Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Notre-Dame Ardennes

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’église Notre-Dame de Seuil fête cette année ses 100 ans ! Au cours d’une visite guidée, l’histoire de l’église actuelle sera notamment retracée, ainsi que celle de l’ancienne église, détruite en 1918. Suivra une description détaillée du mobilier ayant échappé aux bombardements, du mobilier Art déco et des œuvres récemment restaurées.

La visite pourra se prolonger dans la sacristie, exceptionnellement ouverte pour l’occasion, puis dans le clocher, jusqu’à la chambre des cloches.

Église Notre-Dame 1 rue de l’Eglise, 08300 Seuil Seuil 08300 Ardennes Grand Est L’église Notre-Dame de Seuil a été érigée en 1926 à l’emplacement de l’ancienne église, datant des XVe et XVIe siècles, détruite lors des bombardements de 1918.

Construite dans le style Art déco, elle conserve néanmoins un portail du XIIe siècle, ainsi que du mobilier liturgique des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

Elle abrite un vitrail commémoratif de la Première Guerre mondiale : une œuvre originale de René Crevel, détruite en 1940, puis recréée à l’identique en 2012 par Jean-Marc Paguet, maître-verrier à Vouziers. L’édifice comprend également des vitraux réalisés par Charles Marq.

L’église Notre-Dame de Seuil fête cette année ses 100 ans !

© Olivier Morassi