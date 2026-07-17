Découvrez librement les beautés art déco d’une église qui fête cette année son centenaire, et son fameux vitrail de René Crevel, Église Notre-Dame, Seuil

Informations pratiques

Découvrez librement les beautés art déco d’une église qui fête cette année son centenaire, et son fameux vitrail de René Crevel Dimanche 20 septembre, 14h15 Église Notre-Dame Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au moyen d’un petit fascicule mis à votre disposition, vous pourrez découvrir l’histoire de l’église actuelle, ainsi que celle de l’ancienne, détruite en 1918. Vous y trouverez également une présentation du mobilier ayant échappé aux bombardements, ainsi que du mobilier Art déco.

Un bénévole présent sur place, pourra répondre à vos questions.

La visite pourra se poursuivre dans la sacristie, exceptionnellement ouverte pour l’occasion.

Église Notre-Dame 1 rue de l’Eglise, 08300 Seuil Seuil 08300 Ardennes Grand Est L’église Notre-Dame de Seuil a été érigée en 1926 à l’emplacement de l’ancienne église, datant des XVe et XVIe siècles, détruite lors des bombardements de 1918.

Construite dans le style Art déco, elle conserve néanmoins un portail du XIIe siècle, ainsi que du mobilier liturgique des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

Elle abrite un vitrail commémoratif de la Première Guerre mondiale : une œuvre originale de René Crevel, détruite en 1940, puis recréée à l’identique en 2012 par Jean-Marc Paguet, maître-verrier à Vouziers. L’édifice comprend également des vitraux réalisés par Charles Marq.

Au moyen d’un petit fascicule mis à votre disposition, vous pourrez découvrir l’histoire de l’église actuelle, ainsi que celle de l’ancienne, détruite en 1918.

© Olivier MORASSI