Découverte du Moulin du Casset avec mise en eau, Moulin du casset, Le Monêtier-les-Bains

Informations pratiques

Découverte du Moulin du Casset avec mise en eau Samedi 19 septembre, 10h00 Moulin du casset Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Vivez une immersion fascinante dans l’histoire de la montagne avec la visite du Moulin du Casset, au cœur du pittoresque village du Monêtier-les-Bains.

Cet endroit emblématique, essentiel à la survie des habitants des hautes terres, vous ouvre ses portes pour une découverte unique et authentique.

Lors de cette visite guidée, plongez dans l’époque où les moulins rythmaient la vie quotidienne des montagnards. Comprendre le fonctionnement de cet antique moulin restauré vous permettra d’apprécier les techniques ancestrales de transformation des céréales, indispensables à l’alimentation locale. Découvrez comment les populations s’adaptaient à leur environnement et comment elles exploitaient les ressources naturelles pour subsister.

Ce voyage dans le temps n’est pas seulement une leçon d’histoire, mais aussi une ode à la persévérance et à l’ingéniosité des hommes face aux rudesses des Alpes. C’est un témoignage de la relation intime entre les montagnards et leur terre.

Ne manquez pas cette expérience enrichissante et instructive, idéale pour toute la famille ! Venez explorer le Moulin du Casset et laissez-vous transporter par les récits et les paysages qui ont façonné la vie de nos ancêtres. Cette visite est un incontournable pour tous les amateurs de culture et d’histoire en quête de connaissances sur le patrimoine local. Rejoignez-nous et partagez un moment de découverte et d’émerveillement.

Moulin du casset Musée du Moulin, Rue du Lauzet, Le Casset, 05220 Le Monêtier-les-Bains Le Monêtier-les-Bains 05220 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.serre-chevalier.com/decouverte-du-moulin-du-casset-avec-sa-mise-en-eau.html »}] Moulin Musée du Caset Libre

Vivez une immersion fascinante dans l’histoire de la montagne avec la visite du Moulin du Casset, au cœur du pittoresque village du Monêtier-les-Bains.

©OTSCV/RP