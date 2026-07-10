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Découverte du Parc de la Chantrerie Parc de la Chantrerie Nantes

mardi 28 juillet 2026 · Parc de la Chantrerie · Nantes

Découverte du Parc de la Chantrerie Parc de la Chantrerie Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Parc de la Chantrerie
Adresse
95 Route de Gachet
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-28 10:00 – 11:30
Gratuit : non  Tout public 

Envie d’une parenthèse nature ? Entre histoire, botanique et paysages, plongez dans l’âme du Parc de la Chantrerie, où chaque arbre a une histoire à raconter.???? Visite proposée par Enora Trottein, animatrice nature.

Parc de la Chantrerie Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-chantrerie https://my.weezevent.com/balades-estivales-decouverte-du-parc-de-la-chantrerie


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