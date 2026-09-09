Découverte du parc, de la cour et de la chapelle du Château du Sollier, Château du Sollier, Le Subdray

Informations pratiques

Découverte du parc, de la cour et de la chapelle du Château du Sollier 19 et 20 septembre Château du Sollier Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le Château du Sollier ouvre une partie de son domaine et invite les visiteurs à le découvrir librement, au fil d’une promenade entre le parc, la cour intérieure et la chapelle.

Cette découverte permettra d’en apprendre davantage sur l’histoire du domaine, son évolution et le travail de restauration entrepris pour lui redonner vie.

L’équipe présente sur place pourra également échanger avec les visiteurs, répondre à leurs questions et partager quelques anecdotes sur le château et son histoire.

La découverte pourra se prolonger aux Cuisines du Sollier, autour d’un verre, d’un goûter ou de quelques bouchées inspirées de la table du domaine.

Château du Sollier 110 Le Sollier, 18570 LE SUBDRAY Le Subdray 18570 Cher Centre-Val de Loire 02 48 70 98 30 https://www.panette.fr/chateau-sollier https://www.facebook.com/profile.php?id=61575624390815 Le Château du Sollier est de ces lieux qui donnent immédiatement le sentiment d’être arrivé quelque part. À quelques minutes de Bourges, il suffit de quitter la route pour que le rythme s’apaise et que le temps prenne une autre allure. Au bout d’une allée bordée d’arbres, le château apparaît, entouré de pelouse et de grands arbres.

George Sand n’y a jamais vécu. Mais c’est exactement ce Berry-là qu’elle aimait : rural, lent, ancré dans ses saisons, loin du bruit de Paris. Elle y ramenait ses amis — Flaubert, Tourgueniev, Pauline Viardot, Delacroix, Chopin — pour qu’ils respirent, qu’ils se posent, qu’ils retrouvent quelque chose d’essentiel. On dînait longuement. On parlait de tout. On dormait tard. Le lendemain, on recommençait. C’est cet art de vivre que le Sollier a voulu recréer — pas comme un souvenir, mais comme une manière d’être encore possible aujourd’hui. Les chambres portent le nom de ses amis, de ses romans. On y dort, on s’y retrouve, on y prend le temps comme on ne le fait plus ailleurs.

On y vient pour une nuit, une semaine, un séminaire, un anniversaire, une halte sur la route du sud. Pour se reposer, lire, échanger, travailler autrement. Les hébergements sont des appartements meublés, répartis entre plusieurs bâtiments aux atmosphères distinctes — chauffés et climatisés par géothermie, confortables en toute saison. Chaque usage trouve naturellement sa place — porté par le même esprit, la même lenteur, le même goût du temps bien vécu.

Et naturellement, tout converge vers la table. Aux Cuisines du Sollier — ouvertes à tous, pas seulement aux hôtes du château — une cuisine ancrée dans le Berry et ses saisons, généreuse et sincère, où la conversation vaut autant que l’assiette. Le matin, le petit-déjeuner prolonge le séjour pour ceux qui veulent rester encore un peu. Parking gratuit sur place

Le Château du Sollier ouvre une partie de son domaine et invite les visiteurs à le découvrir librement, au fil d’une promenade entre le parc, la cour intérieure et la chapelle.

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