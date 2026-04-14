Découverte du Parc et du potager du Château de Montaigu, Parc de Montaigu, Laneuveville-devant-Nancy

Découverte du Parc et du potager du Château de Montaigu 6 et 7 juin Parc de Montaigu Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

La vue peut se décliner de l’échelle la plus grande à la plus petite : du paysage à la loupe. De même, l’absence de vue peut être palliée par les autres sens. Nous vous attendons nombreux pour participer aux animations sur le thème de la vue dans le parc et le potager de Montaigu ouvert pour l’occasion.

Le banc des amoureux vous offrira un cadre pour vos plus belles photos.

Si vous le souhaitez, vous pourrez poursuivre l’expérience en visitant le château (entrée du château payante selon conditions).

Parc de Montaigu 167 rue Galtier 54410 Laneuveville-devant-Nancy Laneuveville-devant-Nancy 54410 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0354406709 Château de Montaigu

Demeure d’Édouard Salin (1889-1970), ingénieur métallurgiste, archéologue, homme de lettres, scientifique et collectionneur, qui la légua au Musée Lorrain. Le Château est situé dans l’agréable Parc de Montaigu à proximité du Musée de l’Histoire du Fer. Protégé au titre des Monuments Historiques, le Château de Montaigu renferme des collections de peintures, sculptures, objets d’art, mobilier du XVIIIème siècle au début du XXème siècle, arts décoratifs et archéologie qui témoignent du goût d’un amateur éclairé.

Le Château de Montaigu a rouvert au public en 2017.

Parc du Château de Montaigu

Une partie des statues, des amours et des vases qui ornait le parc voisin de la Malgrange entoure aujourd’hui cette demeure de campagne du XVIIIe siècle. La chapelle évoque les nombreux ermitages qui virent le jour autour de Nancy au début du XVIIe siècle. Détruite à 80% par la tempête du 26 décembre 1999, la composition pittoresque a été replantée d’essences rares choisies parmi celles connues au XIXe siècle. Le parc est en accès libre.

Du panorama à la loupe. Tout est une question de point de vue.

©Montaigu