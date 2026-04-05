Nuit Européenne des Musées Château de Montaigu Parc du château de Montaigu Laneuveville-devant-Nancy

Laneuveville-devant-Nancy

Nuit Européenne des Musées Château de Montaigu

Parc du château de Montaigu Château de Montaigu Laneuveville-devant-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, le Château de Montaigu ouvre gratuitement et en nocturne ses portes aux visiteurs·euses.

BIENVENUE CHEZ EDOUARD SALIN

Dans ce cadre des visites guidée sont proposées à 17h, 18h, 19h et 20h

Venez explorer la demeure de prestige des Salin en suivant un parcours commenté ! Pénétrez dans le vestibule pour une présentation des lieux, découvrez la salle de musique pour une première mise en bouche avant d’entrer dans la salle à manger, puis un cigare dans le grand salon et un digestif dans le salon vert pour finir !

Retracez la vie de ce lieu unique puis découvrez l’intérêt du maitre des lieux pour l’archéologie et l’art du Moyen-âge et de la Renaissance. Une plongée intime dans cette Maison des Illustres et dans la passion des arts décoratifs de ses propriétaires.Tout public

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Parc du château de Montaigu Château de Montaigu Laneuveville-devant-Nancy 54410 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 15 27 70

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English :

For the European Night of Museums, Château de Montaigu opens its doors to visitors free of charge at night.

WELCOME TO EDOUARD SALIN

Guided tours are offered at 5, 6, 7 and 8 pm

Come and explore the Salin family’s prestigious home on a guided tour! Enter the vestibule for a presentation of the premises, discover the music room for a first appetizer before entering the dining room, then a cigar in the grand salon and a digestif in the green salon to finish!

Trace the life of this unique place, and discover the owner?s interest in archaeology and the art of the Middle Ages and Renaissance. An intimate dive into this Maison des Illustres and its owners? passion for the decorative arts.

L’événement Nuit Européenne des Musées Château de Montaigu Laneuveville-devant-Nancy a été mis à jour le 2026-04-05 par DESTINATION NANCY