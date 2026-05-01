Laneuveville-devant-Nancy

Rencontre Littéraire Paul Couturiau

21 rue viriot impasse Noirot Laneuveville-devant-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Lecture, rencontre et échange avec Paul Couturiau, auteur des Disparus de la Cour d’Or, du Retour à la Vallée des Anges, du Paradis Perdu…Adultes

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21 rue viriot impasse Noirot Laneuveville-devant-Nancy 54410 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 51 12 87

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English :

Reading, meeting and discussion with Paul Couturiau, author of Disparus de la Cour d’Or, Retour à la Vallée des Anges, Paradis Perdu…

L’événement Rencontre Littéraire Paul Couturiau Laneuveville-devant-Nancy a été mis à jour le 2026-04-29 par DESTINATION NANCY