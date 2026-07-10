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Découverte du Parc Naturel de Beaulieu Parc Naturel de Beaulieu (ex CRAPA) Nantes
jeudi 30 juillet 2026 · Parc Naturel de Beaulieu (ex CRAPA) · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 10:00 – 11:30
Gratuit : non Tout public
Partez à la découverte du Parc naturel de Beaulieu et de son récent label, entre nature et biodiversité.???? Visite proposée par Caroline Lebaudy, animatrice nature.
Parc Naturel de Beaulieu (ex CRAPA) Île de Nantes Nantes 44200
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-beaulieu-ex-crapa https://my.weezevent.com/balades-estivales-decouverte-du-parc-naturel-de-beaulieu
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