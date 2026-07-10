Découverte du Parc Naturel de Beaulieu Parc Naturel de Beaulieu (ex CRAPA) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 10:00 – 11:30

Gratuit : non Tout public

Partez à la découverte du Parc naturel de Beaulieu et de son récent label, entre nature et biodiversité.???? Visite proposée par Caroline Lebaudy, animatrice nature.

Parc Naturel de Beaulieu (ex CRAPA) Île de Nantes Nantes 44200

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-beaulieu-ex-crapa https://my.weezevent.com/balades-estivales-decouverte-du-parc-naturel-de-beaulieu



Afficher la carte du lieu Parc Naturel de Beaulieu (ex CRAPA) et trouvez le meilleur itinéraire

