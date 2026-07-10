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Découverte du Parc Naturel de Beaulieu Parc Naturel de Beaulieu (ex CRAPA) Nantes

jeudi 30 juillet 2026 · Parc Naturel de Beaulieu (ex CRAPA) · Nantes

Découverte du Parc Naturel de Beaulieu Parc Naturel de Beaulieu (ex CRAPA) Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Parc Naturel de Beaulieu (ex CRAPA)
Adresse
Cours de la Prairie d'Amont
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 10:00 – 11:30
Gratuit : non  Tout public 

Partez à la découverte du Parc naturel de Beaulieu et de son récent label, entre nature et biodiversité.???? Visite proposée par Caroline Lebaudy, animatrice nature.

Parc Naturel de Beaulieu (ex CRAPA) Île de Nantes Nantes 44200
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-beaulieu-ex-crapa https://my.weezevent.com/balades-estivales-decouverte-du-parc-naturel-de-beaulieu


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