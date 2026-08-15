Découverte du Patrimoine à Freyming-Merlebach, Hôtel de Ville, Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Découverte du Patrimoine à Freyming-Merlebach Dimanche 20 septembre, 10h00 Hôtel de Ville Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

– Dimanche 20/09 à de 10h à 16h : Visitez l’Hôtel de Ville comme vous ne l’avez jamais vu auparavant. Accompagné d’un élu de la Ville de Freyming-Merlebach, vous découvrirez les lieux emblématiques de la Mairie, comme la salle du Conseil Municipal ou celle des mariages, ainsi que ses coulisses. Un petit moment convivial autour d’un verre de l’amitié vous sera proposé en fin de visite.

– Dimanche 20/09 à 15h : Mme Vérène Botz animera une visite guidée de l’église Saint-Maurice de Freyming. Vous pensez connaître l’église Saint-Maurice ? Laissez-vous surprendre ! Au fil d’une visite guidée, découvrez son histoire, son architecture et ces petits détails que l’on ne remarque pas toujours du premier coup. Une belle occasion de poser un autre regard sur ce bâtiment connu pour être l’une des plus belles églises de la région.

– Dimanche 20/09 à 16h30 : Les Amis de l’Histoire du Pays de la Merle proposeront une visite de l’église de la Nativité de Merlebach. Poussez les portes de l’église de la Nativité et partez à la découverte d’un lieu chargé d’histoire ! Architecture, symboles et anecdotes se dévoileront au fil de cette visite guidée. Un joli voyage au coeur du patrimoine de Merlebach, pour découvrir autrement un édifice que l’on croit parfois déjà connaître.

– Tout le week-end, vous pourrez partir « Sur les traces de l’or noir », un parcours pour les familles sous la forme d’une chasse au trésor : le parcours est composé de plusieurs étapes, et mêle des questions, des énigmes ou des jeux d’observation, afin de découvrir le patrimoine de la ville de manière ludique et d’en apprendre plus sur les monuments et les lieux emblématiques de Freyming-Merlebach.

Livret gratuit dès le 14/09 sur demande à L@ Médiathèque, l’Office de Tourisme ou l’accueil de la Mairie.

Toutes les animations de ce week-end sont gratuites.

Pour réserver, rendez-vous sur : https://omce-evenements.fr/

Hôtel de Ville 42 Rue Nicolas Colson 57800 Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach 57800 Merlebach Moselle Grand Est [{« link »: « https://omce-evenements.fr/ »}]

Journées européennes du patrimoine

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