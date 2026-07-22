Découverte du Petit Chevalier à Malte Gimont
mercredi 22 juillet 2026 · Gimont
Informations pratiques
Gimont
Découverte du Petit Chevalier à Malte
79, rue Nationale Gimont Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Le 22 juillet de 9h à 12h, venez découvrir Découverte du Petit Chevalier à Malte .
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79, rue Nationale Gimont 32200 Gers Occitanie +33 6 14 54 71 56 editions.bouchoncherie@gmail.com
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English : Discovery of the little knight in Malta
On 22 July from 9am to 12pm, come and discover Discovery of the Little Knight in Malta .
L’événement Découverte du Petit Chevalier à Malte Gimont a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Coteaux Arrats Gimone
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