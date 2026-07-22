Informations pratiques

Gimont

Découverte du Petit Chevalier à Malte

79, rue Nationale Gimont Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Le 22 juillet de 9h à 12h, venez découvrir Découverte du Petit Chevalier à Malte .

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79, rue Nationale Gimont 32200 Gers Occitanie +33 6 14 54 71 56 editions.bouchoncherie@gmail.com

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English : Discovery of the little knight in Malta

On 22 July from 9am to 12pm, come and discover Discovery of the Little Knight in Malta .

L’événement Découverte du Petit Chevalier à Malte Gimont a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Coteaux Arrats Gimone