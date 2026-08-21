Découverte du petit patrimoine, Le Moulin d’Eymet, Eymet

Informations pratiques

Découverte du petit patrimoine Dimanche 20 septembre, 10h00 Le Moulin d’Eymet Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Rendez-vous sur le parking du moulin d’Eymet pour une balade en covoiturage à la découverte du petit patrimoine local. Accompagnés par le Comité d’études historique et archéologique du pays d’Eymet (CEHARE), partez à la rencontre des témoignages du patrimoine rural qui façonnent l’identité du territoire.

Le Moulin d’Eymet 2, quai de la navigation 24500 Eymet Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 (0)6 95 02 32 35 https://www.lemoulindeymet.com https://www.facebook.com/lemoulindeymet/ Découvrez le Moulin d’Eymet, un ancien moulin à eau seigneurial du XIIIe siècle engagé dans une nouvelle aventure. Après avoir produit de la farine pendant près de huit siècles, jusqu’en 1988, ce patrimoine emblématique de la Dordogne se réinvente aujourd’hui en tiers-lieu dédié à l’alimentation durable, à la biodiversité et à la création.

Porté par l’engagement de ses bénévoles, le site accueille un café-boutique associatif qui valorise les producteurs locaux et favorise les rencontres entre habitants et visiteurs autour d’animations participatives, d’ateliers et d’événements conviviaux.

À travers ce projet de sauvegarde et de reconversion, le Moulin d’Eymet retrouve une nouvelle vocation : celle d’un lieu vivant, créatif et solidaire, où patrimoine, écologie et convivialité se conjuguent au quotidien. Situé en bord de rivière, à deux pas du centre de la bastide d’Eymet et juste à côté d’un grand parking ombragé.

Rdv sur le parking du moulin d’Eymet pour une balade en covoiturage à la découverte du petit patrimoine de pays avec le CEHARE comité d’études historique et archéologique du pays d’Eymet