Informations pratiques

Réville

Découverte du RUGBY SANS CONTACT

Plage de Jonville Réville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 15:00:00

fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Initiation au RUGBY SANS CONTACT

À l’occasion de la Tournée des plages du Cotentin, le Rugby Club de Valognes, le Comité départemental de Rugby de la Manche et la commune de Réville vous invitent à découvrir le RUGBY SANS CONTACT suivi d’un gouter.

Ouvert aux filles et aux garçons à partir de 6 ans (pas de limite supérieure d’âge).

Rendez-vous à REVILLE, plage de Jonville le Jeudi 13 aout à 15h00. .

Plage de Jonville Réville 50760 Manche Normandie +33 6 86 90 18 78 portal.jean-fabrice@orange.fr

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English : Découverte du RUGBY SANS CONTACT

L’événement Découverte du RUGBY SANS CONTACT Réville a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Cotentin Le Val de Saire