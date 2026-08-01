Découverte du RUGBY SANS CONTACT Réville
jeudi 13 août 2026 · Réville
Informations pratiques
Réville
Découverte du RUGBY SANS CONTACT
Plage de Jonville Réville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Initiation au RUGBY SANS CONTACT
À l’occasion de la Tournée des plages du Cotentin, le Rugby Club de Valognes, le Comité départemental de Rugby de la Manche et la commune de Réville vous invitent à découvrir le RUGBY SANS CONTACT suivi d’un gouter.
Ouvert aux filles et aux garçons à partir de 6 ans (pas de limite supérieure d’âge).
Rendez-vous à REVILLE, plage de Jonville le Jeudi 13 aout à 15h00. .
Plage de Jonville Réville 50760 Manche Normandie +33 6 86 90 18 78 portal.jean-fabrice@orange.fr
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English : Découverte du RUGBY SANS CONTACT
L’événement Découverte du RUGBY SANS CONTACT Réville a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Cotentin Le Val de Saire
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