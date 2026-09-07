Découverte du site géologique et archéologique des Grouais de Chicheray, Site archéologique et géologique des Grouais de Chicheray, Pezou

Informations pratiques

Découverte du site géologique et archéologique des Grouais de Chicheray Samedi 19 septembre, 14h00 Site archéologique et géologique des Grouais de Chicheray Loir-et-Cher

Nombre de places limité à 30 personnes.

Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés à la marche et aux conditions climatiques du jour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le site de l’ancienne carrière des Grouais de Chicheray, classé monument historique, a livré les traces du passage des hommes dans la vallée du Loir vendômois il y a 400 000 ans. Il a surtout conservé les terrains déposés pendant l’une des dernières glaciations, parmi les plus rigoureuses de notre histoire climatique locale.

Parcourons la longue histoire climatique, géologique et humaine du Loir vendômois à travers la lecture du paysage et l’observation de silex taillé, sans oublier la faune et la flore nouvellement inventoriées sur le site.

Sortie animée par Blandine Cassagne, conservatrice des sites au CDPNE.

Site archéologique et géologique des Grouais de Chicheray Route de la Vallée du Loir, 41100 Pezou Pezou 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 51 56 70 »}]

Le site de l’ancienne carrière des Grouais de Chicheray, classé monument historique, a livré les traces du passage des hommes dans la vallée du Loir vendômois il y a 400 000 ans.

©Blandine CASSAGNE