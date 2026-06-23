Découverte d’un écopaturage La Celle-Dunoise
Découverte d’un écopaturage La Celle-Dunoise mercredi 12 août 2026.
La Celle-Dunoise
Découverte d’un écopaturage
Base nature La Celle-Dunoise Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Balade dans la lande humide de Nambord, découverte de la flore spécifique à ce milieu, rencontre avec la bergère et son troupeau
Sur réservation, nombre limité
tel 06 62 49 18 59 ou 06 61 98 04 80. .
Base nature La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 98 04 80
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English : Découverte d’un écopaturage
L’événement Découverte d’un écopaturage La Celle-Dunoise a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pays Dunois
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