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AGENDA · La Celle-Dunoise

Sortie nature Élevage et milieux naturels La Celle-Dunoise

mercredi 26 août 2026 · La Celle-Dunoise

Sortie nature Élevage et milieux naturels La Celle-Dunoise

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Lieu de RDV donné à l'inscription
Ville
23800 La Celle-Dunoise
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

La Celle-Dunoise

Sortie nature Élevage et milieux naturels

Lieu de RDV donné à l’inscription La Celle-Dunoise Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et la Celle Dunoise organisent une sortie nature Élevage et milieux naturels

Notre paysage ne serait plus le même si l’élevage disparaissait et pourtant, les éleveurs.euses, eux disparaissent à vitesse grand V. La gestion des milieux naturels en partenariat avec les éleveur.euse.s du territoire est une volonté forte du Conservatoire. Venez discuter avec eux et avec nous de comment concilier agriculture et nature !

Inscription obligatoire 05.55.89.14.89 / 07.67.53.86.10
Prévoir chaussures de randonnée, vêtements adaptés à la météo, gourde   .

Lieu de RDV donné à l’inscription La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine   j.jemin@cen-na.org

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English : Sortie nature Élevage et milieux naturels

L’événement Sortie nature Élevage et milieux naturels La Celle-Dunoise a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Pays Dunois

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