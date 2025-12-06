Sortie nature Élevage et milieux naturels La Celle-Dunoise
mercredi 26 août 2026 · La Celle-Dunoise
Informations pratiques
La Celle-Dunoise
Sortie nature Élevage et milieux naturels
Lieu de RDV donné à l’inscription La Celle-Dunoise Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et la Celle Dunoise organisent une sortie nature Élevage et milieux naturels
Notre paysage ne serait plus le même si l’élevage disparaissait et pourtant, les éleveurs.euses, eux disparaissent à vitesse grand V. La gestion des milieux naturels en partenariat avec les éleveur.euse.s du territoire est une volonté forte du Conservatoire. Venez discuter avec eux et avec nous de comment concilier agriculture et nature !
Inscription obligatoire 05.55.89.14.89 / 07.67.53.86.10
Prévoir chaussures de randonnée, vêtements adaptés à la météo, gourde .
Lieu de RDV donné à l’inscription La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine j.jemin@cen-na.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie nature Élevage et milieux naturels
L’événement Sortie nature Élevage et milieux naturels La Celle-Dunoise a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Pays Dunois
À voir aussi à La Celle-Dunoise (Creuse)
- Jeux Intervillages La Celle-Dunoise 2 août 2026
- Concert-Spectacle Pavan’ez vous La Celle-Dunoise 2 août 2026
- Tournoi de tennis homologué par la fédération française de tennis La Celle-Dunoise 5 août 2026
- Découverte d’un écopaturage La Celle-Dunoise 12 août 2026
- Marché de Noël La Celle-Dunoise 5 décembre 2026