Informations pratiques

La Celle-Dunoise

Tournoi de tennis homologué par la fédération française de tennis

La Celle-Dunoise Creuse

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-05

Le Tennis Club Cellois organise un tournoi homologué par la FFT du 5 au 15 Août. Il est réservé aux joueuses et joueurs non classés, 4eme série et 30. Inscriptions jusqu’au 1er août au 06 30 07 49 36 ou patrick.dequet@orange.fr.

Inscription 13€. .

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 07 49 36 patrick.deuquet@orange.fr

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English : Tournoi de tennis homologué par la fédération française de tennis

L’événement Tournoi de tennis homologué par la fédération française de tennis La Celle-Dunoise a été mis à jour le 2026-07-17 par Creuse Tourisme