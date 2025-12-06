Marché de Noël La Celle-Dunoise
Marché de Noël La Celle-Dunoise samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des Loisirs La Celle-Dunoise Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-06
Marché de Noel sur 2 jours à la salle des loisirs. .
Salle des Loisirs La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 37 50 77
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël La Celle-Dunoise a été mis à jour le 2025-09-26 par Creuse Tourisme