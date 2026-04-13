La Celle-Dunoise

Concert-Spectacle Pavan’ez vous

église La Celle-Dunoise Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 17:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Entrez dans l’univers de Pavan’ez vous… Une promenade musicale et littéraire au cœur de l’exubérance du baroque et du renouveau de la Renaissance; Là où les mots dansent et les notes parlent.

la scène devient un espace de métamorphose. Les interprètes construisent l’esprit de la pavane . S’affiche les masques, une posture, une histoire. Un concert-spectacle, une invitation au voyage. Pavan’ez vous invite le public à un miroir poétique, entre élégance et dérision. Une célébration, une tentative de vérité du mouvement par la présence et la pensée.

Ici, les musiciens ne sont pas que des interprètes ils racontent, respirent, incarnent. Ensemble, ils tissent une fresque vivante, intime et sensorielle.

Laissez-vous porter, laissez-vous surprendre.

C’est aussi votre histoire, après tout…

Pavan’ez vous commence maintenant

dès 17h.

Libre participation. Rens au 06 80 05 13 55. .

église La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 78 22 95

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English : Concert-Spectacle Pavan’ez vous

L’événement Concert-Spectacle Pavan’ez vous La Celle-Dunoise a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Pays Dunois