Festi’bal La Celle-Dunoise
Festi’bal La Celle-Dunoise samedi 23 mai 2026.
La Celle-Dunoise
Festi’bal
salle des loisirs La Celle-Dunoise Creuse
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Festi’Bal en Creuse, un week-end autour du chant à danser et du bal trad
Du sud au nord Creuse, l’association l’Arche Musicale organise son Festi’bal les 22, 23 et 24 mai 2026.
Pour ce bel évènement, notre association fait descendre de Rennes la Compagnie Dicilà et le groupe NIJ, pour plusieurs bals et un grand stage de Voix à danser .
A La Celle Dunoise, salle des loisirs (attention 70 places seulement!)
– 23 et 24 mai Stage Voix à danser transmission ludique et technique d’un répertoire de chant à danser au son d’un beat-box
– 24 mai 20h Grand bal à la voix avec En place ! et NIJ (food-truck et buvette)
Renseignements et inscriptions https://www.larchemusicale.fr/agenda/festibal/ et 06 74 19 80 55
En Co-production avec le CRMLT, La Dissonante, et Trad Fuse .
salle des loisirs La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 19 80 55
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English : Festi’bal
L’événement Festi’bal La Celle-Dunoise a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Pays Dunois
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