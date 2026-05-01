Karaoké burger grill La Celle-Dunoise
Karaoké burger grill La Celle-Dunoise samedi 30 mai 2026.
La Celle-Dunoise
Karaoké burger grill
Salle des Loisirs La Celle-Dunoise Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Karaoké et crêpes
Salle des loisirs à partir de 18h. Entrée gratuite
Rens 06 77 37 50 77 .
Salle des Loisirs La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 37 50 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Karaoké burger grill
L’événement Karaoké burger grill La Celle-Dunoise a été mis à jour le 2026-05-12 par Creuse Tourisme
À voir aussi à La Celle-Dunoise (Creuse)
- Festi’bal La Celle-Dunoise 23 mai 2026
- Vide-greniers La Celle-Dunoise 5 juillet 2026
- Concert-Spectacle Pavan’ez vous La Celle-Dunoise 2 août 2026
- Marché de Noël La Celle-Dunoise 5 décembre 2026