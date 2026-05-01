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Karaoké burger grill La Celle-Dunoise

Karaoké burger grill La Celle-Dunoise

Karaoké burger grill La Celle-Dunoise samedi 30 mai 2026.

Adresse : Salle des Loisirs

Ville : 23800 La Celle-Dunoise

Département : Creuse

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

La Celle-Dunoise

Karaoké burger grill

Salle des Loisirs La Celle-Dunoise Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Karaoké et crêpes
Salle des loisirs à partir de 18h. Entrée gratuite
Rens 06 77 37 50 77   .

Salle des Loisirs La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 37 50 77 

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English : Karaoké burger grill

L’événement Karaoké burger grill La Celle-Dunoise a été mis à jour le 2026-05-12 par Creuse Tourisme

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