AGENDA · La Celle-Dunoise
Jeux Intervillages La Celle-Dunoise
dimanche 2 août 2026 · La Celle-Dunoise
Informations pratiques
La Celle-Dunoise
Jeux Intervillages
la baignade La Celle-Dunoise Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 13:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Jeux intervillages, jeux par équipes (8 pers par équipe) Nombre de places limitées. RDV salle des loisirs à 13h30
Manifestation annulée en cas de pluie.
Tel 06 77 37 50 77 .
la baignade La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 37 50 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeux Intervillages
L’événement Jeux Intervillages La Celle-Dunoise a été mis à jour le 2026-07-17 par Creuse Tourisme
À voir aussi à La Celle-Dunoise (Creuse)
- Concert-Spectacle Pavan’ez vous La Celle-Dunoise 2 août 2026
- Tournoi de tennis homologué par la fédération française de tennis La Celle-Dunoise 5 août 2026
- Découverte d’un écopaturage La Celle-Dunoise 12 août 2026
- Marché de Noël La Celle-Dunoise 5 décembre 2026