Informations pratiques

La Celle-Dunoise

Jeux Intervillages

la baignade La Celle-Dunoise Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 13:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Jeux intervillages, jeux par équipes (8 pers par équipe) Nombre de places limitées. RDV salle des loisirs à 13h30

Manifestation annulée en cas de pluie.

Tel 06 77 37 50 77 .

la baignade La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 37 50 77

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English : Jeux Intervillages

L’événement Jeux Intervillages La Celle-Dunoise a été mis à jour le 2026-07-17 par Creuse Tourisme