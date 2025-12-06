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Jeux Intervillages La Celle-Dunoise

dimanche 2 août 2026 · La Celle-Dunoise

Jeux Intervillages La Celle-Dunoise

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
la baignade
Ville
23800 La Celle-Dunoise
Département
Creuse
Tarif

La Celle-Dunoise

Jeux Intervillages

la baignade La Celle-Dunoise Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 13:30:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Jeux intervillages, jeux par équipes (8 pers par équipe) Nombre de places limitées. RDV salle des loisirs à 13h30
Manifestation annulée en cas de pluie.
Tel 06 77 37 50 77   .

la baignade La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 37 50 77 

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English : Jeux Intervillages

L’événement Jeux Intervillages La Celle-Dunoise a été mis à jour le 2026-07-17 par Creuse Tourisme

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