Découverte d’un jeu de rôles à Tribord toute ! Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou mercredi 10 juin 2026.

Pleslin-Trigavou

Découverte d’un jeu de rôles à Tribord toute !

Place du Docteur Guy Jourdan Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Découverte d’un jeu de rôles pirate créé par un de nos bénévoles !

Passionné de jeux en tout genre, notre bénévole Matylan a inventé un jeu de rôles dans un univers de pirates ! Vous incarnerez un membre de l’équipage, et il faut vous l’avouer, vous ferez partie d’une équipe de bras cassés … Matylan a souhaité que ce soit une aventure teintée d’humour, et surtout qui change des jeux de rôles classiques (par exemple donjons et dragons).

A partir de 10 ans

Sur réservation auprès de la médiathèque ou par mail. .

Place du Docteur Guy Jourdan Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 57 34

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English :

L’événement Découverte d’un jeu de rôles à Tribord toute ! Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2026-06-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme