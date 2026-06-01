Découverte d’un jeu de rôles à Tribord toute ! Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou
Découverte d’un jeu de rôles à Tribord toute ! Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou mercredi 10 juin 2026.
Pleslin-Trigavou
Découverte d’un jeu de rôles à Tribord toute !
Place du Docteur Guy Jourdan Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Découverte d’un jeu de rôles pirate créé par un de nos bénévoles !
Passionné de jeux en tout genre, notre bénévole Matylan a inventé un jeu de rôles dans un univers de pirates ! Vous incarnerez un membre de l’équipage, et il faut vous l’avouer, vous ferez partie d’une équipe de bras cassés … Matylan a souhaité que ce soit une aventure teintée d’humour, et surtout qui change des jeux de rôles classiques (par exemple donjons et dragons).
A partir de 10 ans
Sur réservation auprès de la médiathèque ou par mail. .
Place du Docteur Guy Jourdan Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 57 34
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English :
L’événement Découverte d’un jeu de rôles à Tribord toute ! Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2026-06-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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