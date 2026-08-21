Découverte d’une cave, Place de la Victoire, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Découverte d’une cave Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00 Place de la Victoire Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Avec l’Association des amis des caves du vieux Clermont (Acavic)

Connaissez-vous le tuf ? Il compose pourtant le sous-sol de la butte de Clermont. C’est une autre particularité géologique de Clermont-Ferrand qui vous sera dévoilée, grâce à une visite d’une cave du centre historique.

Place de la Victoire Place de la Victoire 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://clermontauvergnevolcans.com »}]

Avec l’Association des amis des caves du vieux Clermont (Acavic)

© Ville Clermont-Ferrand