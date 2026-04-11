Découverte d’une église luthérienne et de sa cloche ‘Marie-Madeleine’, Eglise protestante, Belmont

Informations pratiques

Découverte d’une église luthérienne et de sa cloche ‘Marie-Madeleine’ Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Eglise protestante Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Visitez avec une guide cette église protestante luthérienne, caractéristique du XVIIIe siècle, située en montagne, et découvrez ses éléments médiévaux inattendus.

Eglise protestante 19-9 Rue Principale, 67130 Belmont Belmont 67130 Bas-Rhin Grand Est 03 88 97 30 80 https://www.uepal.fr/paroisse/paroisse-des-hauts-de-bruche/ L’église protestante luthérienne présente à l’intérieur une vaste tribune en U, caractéristique des églises protestantes de l’ancien comté du Ban de la Roche construites à cette époque. Mais son origine est plus ancienne. L’église conserve de l’édifice précédent, une cloche de 1434, nommée Marie-Madeleine, que vous entendrez peut-être sonner lors de votre visite.

Visitez avec une guide cette église protestante luthérienne, caractéristique du XVIIIe siècle, située en montagne, et découvrez ses éléments médiévaux inattendus.

Copyright © 2025