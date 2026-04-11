Ouverture Château de Belmont, Maison Forte, pour les JEP 2026, Château de Belmont, Maison Forte,, Belmont
samedi 19 septembre 2026 · Château de Belmont, Maison Forte, · Belmont
Informations pratiques
Ouverture Château de Belmont, Maison Forte, pour les JEP 2026 19 et 20 septembre Château de Belmont, Maison Forte, Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Visite découverte des extérieurs de cette Maison Forte, entre cour et jardin. Les commentaires portent sur la situation géographique et historique. Eléments sur la famille propriétaire jusqu’en 1792 et certains de ses membres; l’architecture des bâtiments subsistants, notamment la toiture du logis, les diverses ouvertures passées et actuelles, la porte du XVème siècle, et enfin, vue et commentaires sur le couple d’ifs plusieurs fois centenaires ornant le jardin.
Château de Belmont, Maison Forte, 63 chemin de la Croze 38690 Belmont Belmont 38690 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0474923309 Très ancienne terre féodale, dont subsistent Maison Forte et dépendances « réparées » au XVIème siècle.
Visite des extérieurs commentée par le propriétaire Stationnement gratuit en face sur le parking entre Eglise et Cimetière
Visite découverte des extérieurs de cette Maison Forte, entre cour et jardin. Les commentaires portent sur la situation géographique et historique. Eléments sur la famille propriétaire jusqu’en 1792…
CM Pinget©
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