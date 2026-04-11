Ouverture Château de Belmont, Maison Forte, pour les JEP 2026, Château de Belmont, Maison Forte,, Belmont

Informations pratiques

Ouverture Château de Belmont, Maison Forte, pour les JEP 2026 19 et 20 septembre Château de Belmont, Maison Forte, Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite découverte des extérieurs de cette Maison Forte, entre cour et jardin. Les commentaires portent sur la situation géographique et historique. Eléments sur la famille propriétaire jusqu’en 1792 et certains de ses membres; l’architecture des bâtiments subsistants, notamment la toiture du logis, les diverses ouvertures passées et actuelles, la porte du XVème siècle, et enfin, vue et commentaires sur le couple d’ifs plusieurs fois centenaires ornant le jardin.

Château de Belmont, Maison Forte, 63 chemin de la Croze 38690 Belmont Belmont 38690 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0474923309 Très ancienne terre féodale, dont subsistent Maison Forte et dépendances « réparées » au XVIème siècle.

Visite des extérieurs commentée par le propriétaire Stationnement gratuit en face sur le parking entre Eglise et Cimetière

Visite découverte des extérieurs de cette Maison Forte, entre cour et jardin. Les commentaires portent sur la situation géographique et historique. Eléments sur la famille propriétaire jusqu’en 1792…

CM Pinget©