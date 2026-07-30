Informations pratiques

Belmont

L’église de Belmont

Rue Principale Belmont Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 16:45:00

Date(s) :

2026-09-20

Visitez avec une guide cette église protestante luthérienne, caractéristique du XVIIIe siècle, située en montagne, et découvrez ses éléments médiévaux inattendus. Elle présente à l’intérieur une vaste tribune en U, caractéristique des églises protestantes de l’ancien comté du Ban de la Roche construites à cette époque.

Découverte d’une église luthérienne et de sa cloche ‘Marie-Madeleine. Visitez avec une guide cette église protestante luthérienne, caractéristique du XVIIIe siècle, située en montagne, et découvrez ses éléments médiévaux inattendus. Elle présente à l’intérieur une vaste tribune en U, caractéristique des églises protestantes de l’ancien comté du Ban de la Roche construites à cette époque. Mais son origine est plus ancienne. L’église conserve également, de l’édifice précédent, une cloche de 1434, nommée Marie-Madeleine, que vous entendrez peut-être sonner lors de votre visite. .

Rue Principale Belmont 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 30 80 paroisse.hautsdebruche@gmail.com

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English :

Take a guided tour of this 18th-century Protestant Lutheran mountain church, and discover its unexpected medieval features. The interior features a vast U-shaped gallery, typical of Protestant churches built at this time in the former county of Ban de la Roche.

L’événement L’église de Belmont Belmont a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche