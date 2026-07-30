L’église de Belmont Belmont
dimanche 20 septembre 2026 · Belmont
Informations pratiques
Belmont
L’église de Belmont
Rue Principale Belmont Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 16:45:00
Date(s) :
2026-09-20
Visitez avec une guide cette église protestante luthérienne, caractéristique du XVIIIe siècle, située en montagne, et découvrez ses éléments médiévaux inattendus. Elle présente à l’intérieur une vaste tribune en U, caractéristique des églises protestantes de l’ancien comté du Ban de la Roche construites à cette époque.
Découverte d’une église luthérienne et de sa cloche ‘Marie-Madeleine. Visitez avec une guide cette église protestante luthérienne, caractéristique du XVIIIe siècle, située en montagne, et découvrez ses éléments médiévaux inattendus. Elle présente à l’intérieur une vaste tribune en U, caractéristique des églises protestantes de l’ancien comté du Ban de la Roche construites à cette époque. Mais son origine est plus ancienne. L’église conserve également, de l’édifice précédent, une cloche de 1434, nommée Marie-Madeleine, que vous entendrez peut-être sonner lors de votre visite. .
Rue Principale Belmont 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 30 80 paroisse.hautsdebruche@gmail.com
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English :
Take a guided tour of this 18th-century Protestant Lutheran mountain church, and discover its unexpected medieval features. The interior features a vast U-shaped gallery, typical of Protestant churches built at this time in the former county of Ban de la Roche.
L’événement L’église de Belmont Belmont a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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