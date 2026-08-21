Découverte d’une Maison Créole, Maison Créole, Morne-à-l’Eau

Informations pratiques

Découverte d’une Maison Créole 19 et 20 septembre Maison Créole Guadeloupe

10 personnes -980 Route Auguste Le Dentu au lieu dit Mompierre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00 – 2026-09-21T00:00:00+02:00

« Cette magnifique maison créole se distingue par une particularité architecturale unique, façonnée par le savoir-faire d’un charpentier traditionnel. »

La manifestation débutera par une visite guidée de 30 minutes au cœur de la maison, mettant en lumière ses particularités architecturales, son mobilier ancien et les traditions d’antan. Elle se poursuivra par une immersion de 30 minutes dans le jardin, consacrée à la découverte de la flore locale et des arbres fruitier

Événement gratuit et ouvert à tous, avec possibilité de laisser une contribution libre au chapeau.

Maison Créole Chemin Mompierre 97111 Morne-L’Eau Morne-à-l’Eau 97111 Guadeloupe Guadeloupe +590690.358.397 [{« type »: « phone », « value »: « +590.0690.358.397 »}, {« type »: « email », « value »: « line.pierrejsutin23@orange.fr »}] Une maison créole d’exception, dont la spécificité constructive illustre le savoir-faire d’un charpentier traditionnel.

« L’originalité constructive de cette demeure créole témoigne de la maîtrise et du geste d’un charpentier d’art respectueux des traditions. »

©Daniel BRIEU