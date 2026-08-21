Jam Cuir – L’Art de la Cordonnerie et de la Maroquinerie, 25 rue du cimetière, Morne-à-l’Eau

Informations pratiques

Jam Cuir – L’Art de la Cordonnerie et de la Maroquinerie Dimanche 20 septembre, 09h00 25 rue du cimetière Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Depuis plus de deux décennies, Jam Cuir perpétue l’excellence des métiers de la peau. Entre artisanat traditionnel et geste artistique, la cordonnerie et la maroquinerie accompagnent le quotidien avec élégance et durabilité :

Plus qu’un façonneur de matière, le cordonnier occupe une place unique au cœur du tissu social. En prolongeant la vie des objets du quotidien, il croise les générations, rapproche les cultures et agit comme un véritable médiateur au sein de la cité.

Alors que ces savoir-faire anciens tendent aujourd’hui à se raréfier, Jam Cuir fait vivre une cordonnerie de proximité : un espace d’écoute, de mémoire partagée et de convivialité où l’artisanat nourrit le lien humain.

25 rue du cimetière 25 rue du cimetière 97111 Morneà-l’eau Morne-à-l’Eau 97111 Guadeloupe Guadeloupe +590.690.535.974 [{« type »: « phone », « value »: « 0590.690.535.947 »}] Le métier de cordonnier, c’est de l’art et de l’artisanat tout d’abord. Ce métier traverse le temps et reste présent tant de l’homme écrit l’histoire.

Un Savoir-Faire Ancré dans la Tradition

©Jam Cuir