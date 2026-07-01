Découverte d’une station d’épuration à Bordeaux, Station d’épuration Louis Fargue, Bordeaux

Informations pratiques

Découverte d’une station d’épuration à Bordeaux Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 15h30 Station d’épuration Louis Fargue Gironde

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Plongez au cœur de la gestion des eaux en ville !

Comment gère-t-on les eaux usées et les eaux pluviales dans une agglomération de la taille de Bordeaux ?

Comment intégrer une station d’épuration dans un projet d’urbanisme global, conciliant traitement de l’eau, des boues et de l’air, tout en assurant une valorisation énergétique et environnementale ?

Venez découvrir ce véritable joyau de technologie, installé au cœur d’un quartier en pleine mutation ! Une occasion unique d’explorer les coulisses d’un équipement stratégique pour la ville et son environnement.

Station d’épuration Louis Fargue 80 cours Louis Fargue, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://leaubordeauxmetropole.fr/la-regie/nos-evenements/jep2026/louis-fargue »}]

Plongez au cœur de la gestion des eaux en ville !

© Régie de L’Eau Bordeaux Métropole