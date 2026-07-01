Découverte d’une station d’épuration à Bordeaux, Station d’épuration Louis Fargue, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Station d'épuration Louis Fargue · Bordeaux
Informations pratiques
Découverte d’une station d’épuration à Bordeaux Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 15h30 Station d’épuration Louis Fargue Gironde
Gratuit. Réservation obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00
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Comment gère-t-on les eaux usées et les eaux pluviales dans une agglomération de la taille de Bordeaux ?
Comment intégrer une station d’épuration dans un projet d’urbanisme global, conciliant traitement de l’eau, des boues et de l’air, tout en assurant une valorisation énergétique et environnementale ?
Venez découvrir ce véritable joyau de technologie, installé au cœur d’un quartier en pleine mutation ! Une occasion unique d’explorer les coulisses d’un équipement stratégique pour la ville et son environnement.
Station d’épuration Louis Fargue 80 cours Louis Fargue, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://leaubordeauxmetropole.fr/la-regie/nos-evenements/jep2026/louis-fargue »}]
Plongez au cœur de la gestion des eaux en ville !
© Régie de L’Eau Bordeaux Métropole
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