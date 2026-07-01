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Découverte d’une station d’épuration à Bordeaux, Station d’épuration Louis Fargue, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Station d'épuration Louis Fargue · Bordeaux

Découverte d’une station d’épuration à Bordeaux, Station d’épuration Louis Fargue, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Station d'épuration Louis Fargue
Adresse
80 cours Louis Fargue, 33300 Bordeaux
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Réservation obligatoire.

Découverte d’une station d’épuration à Bordeaux Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 15h30 Station d’épuration Louis Fargue Gironde

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

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Comment gère-t-on les eaux usées et les eaux pluviales dans une agglomération de la taille de Bordeaux ?

Comment intégrer une station d’épuration dans un projet d’urbanisme global, conciliant traitement de l’eau, des boues et de l’air, tout en assurant une valorisation énergétique et environnementale ?
Venez découvrir ce véritable joyau de technologie, installé au cœur d’un quartier en pleine mutation ! Une occasion unique d’explorer les coulisses d’un équipement stratégique pour la ville et son environnement.

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© Régie de L’Eau Bordeaux Métropole

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