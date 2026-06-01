Découverte et dégustations avec Groupe Bel aux Arènes de Lutèces, Arènes de Lutèce, Paris

Découverte et dégustations avec Groupe Bel aux Arènes de Lutèces 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Le Groupe Bel propose une animation gourmande autour de recettes simples et accessibles, réalisées à partir de produits du quotidien en partenariat avec Panzani et U.

Tout au long de l’animation, les visiteurs pourront découvrir des idées de recettes, échanger avec les animateurs et profiter de démonstrations sur stand. Cette activité mettra en avant des produits familiers et ludiques, dans une approche conviviale et pédagogique autour de l’alimentation du quotidien.

Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France

Les produits Bel et leur place dans une alimentation simple et gourmande

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