Découverte gratuite du Musée Saint-Raymond, Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Découverte gratuite du Musée Saint-Raymond 19 et 20 septembre Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse Haute-Garonne

Entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le musée vous ouvre ses portes gratuitement pour visiter son parcours permanent et l’exposition temporaire « Gaulois mais Romains ! Chefs-d’oeuvre du musée d’Archéologie nationale ».

Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 33 5 61 22 31 44 https://saintraymond.toulouse.fr/ https://twitter.com/MSR_Tlse;https://www.facebook.com/museesaintraymond;https://saintraymond.festik.net/;https://www.instagram.com/msr_tlse Au musée Saint-Raymond, le musée d’Archéologie de Toulouse, vous entrez dans un lieu qui ne vous laissera pas de marbre. Au 2e étage, les objets présentés et les maquettes évoquent Toulouse et sa région au temps des Gaulois et des Romains. Au 1er étage, on ne saura jamais si c’est vous qui observez les portraits de la galerie ou si ce sont les empereurs qui vous dévisagent. Puis viennent les sculptures mythologiques avec ces étonnants reliefs sculptés représentant les Travaux d’Hercule. Rejoignez le sous-sol pour découvrir un véritable site archéologique : un ancien cimetière dans lequel a été préservé un étonnant vestige, un four à chaux. Terminez par les sarcophages et leur décor. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous.

Journées européennes du Patrimoine

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