Découverte guidée du château de Fleckenstein, Château fort de Fleckenstein, Lembach

Informations pratiques

Découverte guidée du château de Fleckenstein Dimanche 20 septembre, 11h00, 14h30, 16h00 Château fort de Fleckenstein Bas-Rhin

A noter : visite guidée à 11h en langue allemande

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Profitez des Journées du Patrimoine pour vous imprégner de l’histoire du château fort de Fleckenstein et partir à la découverte de cette impressionnante forteresse médiévale perchée au-dessus des profondes forêts des Vosges du Nord.

Au fil de la visite, vous parcourrez les vestiges du château avec une guide passionnée qui vous fera revivre la vie qui animait autrefois ce lieu chargé d’histoire.

Laissez-vous surprendre par les secrets que renferme ce géant de pierre. Ouvrez grandes les mirettes, prenez votre souffle et partez à la conquête du logis des seigneurs de Fleckenstein! C’est toute l’histoire des châteaux d’Alsace qui se révèlera à vous.

Château fort de Fleckenstein Lieu-dit Fleckenstein, 67510 Lembach Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est 03 88 94 28 52 http://www.fleckenstein.fr Le château fort de Fleckenstein, géant emblématique des Vosges du Nord, s’érige en sentinelle sur la ligne de défense qui protégeait les palais impériaux des Hohenstaufen de Haguenau et de Kaiserslautern.

Forte d’une architecture défensive et d’une gestion de l’eau exemplaire, la forteresse abrite sans faillir la lignée familiale jusqu’en 1680. Elle se livre sans combattre aux armées du Roi Soleil qui la désarment et détruisent le logis seigneurial.

Aujourd’hui, les visiteurs la découvrent au rythme de reconstitutions qui superposent le passé au présent et partent à la conquête du sommet qu’ils atteignent en pénétrant au cœur du rocher par un extraordinaire dédale de salles et d’escaliers troglodytiques. Ils se voient récompensés par un point de vue époustouflant.

Profitez des Journées du Patrimoine pour vous imprégner de l’histoire du château fort de Fleckenstein.

©Styl’List Images