Déjeuner musical Lembach
dimanche 11 octobre 2026 · Lembach
Informations pratiques
Lembach
Déjeuner musical
Lembach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11 13:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Participez à ce grand déjeuner musical, troisième évènement organisé par les Troubadours du Gimbelhof.
Participez à ce grand déjeuner musical, deuxième évènement organisé par les Troubadours du Gimbelhof. Le rendez-vous avec l’ensemble musical Surburjer Harzwuet est programmé à partir de 13h.
Petite restauration ou poussins et jarrets cuits au four régaleront vos papilles à partir de 11h30, Flammkuche à partir de 16h.
Tous les gains de cette manifestation sont affectés à l’aire de jeux médiévale du Gimbelhof que l’association entretien depuis plus de 25 ans. 0 .
Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 43 58 Info@gimbelhof.com
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English :
Join us for this musical lunch, the third event organized by the Troubadours du Gimbelhof.
L’événement Déjeuner musical Lembach a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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