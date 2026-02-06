Informations pratiques

Lembach

Déjeuner musical

Lembach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 13:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Participez à ce grand déjeuner musical, troisième évènement organisé par les Troubadours du Gimbelhof.

Participez à ce grand déjeuner musical, deuxième évènement organisé par les Troubadours du Gimbelhof. Le rendez-vous avec l’ensemble musical Surburjer Harzwuet est programmé à partir de 13h.

Petite restauration ou poussins et jarrets cuits au four régaleront vos papilles à partir de 11h30, Flammkuche à partir de 16h.

Tous les gains de cette manifestation sont affectés à l’aire de jeux médiévale du Gimbelhof que l’association entretien depuis plus de 25 ans. 0 .

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 43 58 Info@gimbelhof.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for this musical lunch, the third event organized by the Troubadours du Gimbelhof.

L’événement Déjeuner musical Lembach a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de tourisme de l’Alsace Verte