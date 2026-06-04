Découverte Kundalini yoga et Méditation Maison de quartier Bottière Nantes
Découverte Kundalini yoga et Méditation Maison de quartier Bottière Nantes dimanche 14 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Sur inscription Adulte, Senior, Etudiant
Bienvenue à cet atelier découverte Kundalini yoga et Méditation.Une pratique complète associant mouvements, respirations, relaxation et méditation pour relâcher les tensions, retrouver de l’énergie et se recentrer. Débutants bienvenus. Tenue confortable et gourde.???? Inscription obligatoire par téléphone, SMS ou mail
Maison de quartier Bottière Nantes 44300
0609342993
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