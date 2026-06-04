Découverte Kundalini yoga et Méditation Maison de quartier Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Sur inscription Adulte, Senior, Etudiant

Bienvenue à cet atelier découverte Kundalini yoga et Méditation.Une pratique complète associant mouvements, respirations, relaxation et méditation pour relâcher les tensions, retrouver de l’énergie et se recentrer. Débutants bienvenus. Tenue confortable et gourde.???? Inscription obligatoire par téléphone, SMS ou mail

Maison de quartier Bottière Nantes 44300

0609342993



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