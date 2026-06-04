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Découverte Kundalini yoga et Méditation Maison de quartier Bottière Nantes

Découverte Kundalini yoga et Méditation Maison de quartier Bottière Nantes

Découverte Kundalini yoga et Méditation Maison de quartier Bottière Nantes dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Maison de quartier Bottière

Adresse : 147 route de Sainte-Luce

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00

Tarif : Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Sur inscription Adulte, Senior, Etudiant 

Bienvenue à cet atelier découverte Kundalini yoga et Méditation.Une pratique complète associant mouvements, respirations, relaxation et méditation pour relâcher les tensions, retrouver de l’énergie et se recentrer. Débutants bienvenus. Tenue confortable et gourde.???? Inscription obligatoire par téléphone, SMS ou mail

Maison de quartier Bottière Nantes 44300
0609342993


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