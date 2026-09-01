Informations pratiques

Dieppe

[Découverte] Le Côte d’Albâtre, canot dieppois

Rendez-vous Ponton d’accueil, sous l’Office de tourisme Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Embarquez à bord d’un bateau historique du patrimoine dieppois !

Partez pour une balade commentée dans l’avant-port à bord du Côte d’Albâtre, un bourcet-malet construit au Pollet et classé au titre des Monuments historiques. Découvrez ce bateau emblématique ainsi que son environnement portuaire le bassin, le pont Colbert, les pontons et la vie du port.

Places limitées

Réservation obligatoire 02 35 06 62 79

Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine .

Rendez-vous Ponton d’accueil, sous l’Office de tourisme Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79

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English : [Découverte] Le Côte d’Albâtre, canot dieppois

L’événement [Découverte] Le Côte d’Albâtre, canot dieppois Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Seine-Maritime Attractivité