[Découverte] Le Côte d’Albâtre, canot dieppois Dieppe
samedi 19 septembre 2026 · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Découverte] Le Côte d’Albâtre, canot dieppois
Rendez-vous Ponton d’accueil, sous l’Office de tourisme Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Embarquez à bord d’un bateau historique du patrimoine dieppois !
Partez pour une balade commentée dans l’avant-port à bord du Côte d’Albâtre, un bourcet-malet construit au Pollet et classé au titre des Monuments historiques. Découvrez ce bateau emblématique ainsi que son environnement portuaire le bassin, le pont Colbert, les pontons et la vie du port.
Places limitées
Réservation obligatoire 02 35 06 62 79
Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine .
Rendez-vous Ponton d’accueil, sous l’Office de tourisme Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79
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English : [Découverte] Le Côte d’Albâtre, canot dieppois
L’événement [Découverte] Le Côte d’Albâtre, canot dieppois Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Seine-Maritime Attractivité
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