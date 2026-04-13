Découverte libre du Jardin des Temps de Marville, cité Renaissance, Le Jardin des Temps, Marville

Découverte libre du Jardin des Temps de Marville, cité Renaissance 6 et 7 juin Le Jardin des Temps Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Découverte libre.

Le Jardin des Temps 12 route du Basle 55600 Marville Marville 55600 Meuse Grand Est Le Jardin des Temps est une initiative associative portée par l’Association Marville Terres Communes, avec le soutien de la municipalité de Marville. Il s’agit de l’un des anciens jardins situés dans l’enceinte des remparts, bordé de pierres sèches, proche des hôtels particuliers de la Grande Place et de l’ancien hôpital Saint-Bernard. Créé en 2023, il est d’inspiration médiévale et Renaissance. Il comprend un Jardin de plantes médicinales, tinctoriales et magiques, un Jardin des sens et un Potager (en chantier), un verger et son «pré flori», et un «cabanon» (petit édifice historique qui témoigne de l’ancienneté de ce jardin).

Rendez-vous aux jardins 2025

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