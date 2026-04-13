Visite découverte du Jardin des Courtines de Marville, Cité Renaissance, Le jardin des courtines, Marville
Visite découverte du Jardin des Courtines de Marville, Cité Renaissance, Le jardin des courtines, Marville samedi 6 juin 2026.
Visite découverte du Jardin des Courtines de Marville, Cité Renaissance 6 et 7 juin Le jardin des courtines Meuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Pour cette nouvelle édition des Rendez-vous aux jardins, les jardins seront ouverts les 7 et 8 juin.
Le jardin des courtines 8 rue de la Vieille Halle, Marville, Meuse, Grand Est Marville 55600 Meuse Grand Est 06 61 61 18 78 Les « Jardins des Courtines » se composent du «Jardin du Curé», du «Jardin des Courtines» et «de(s) jardin(s) d’Odile et Jean-Paul» qu’ils entretiennent depuis plus de 25 ans.
Depuis 2020, ces jardins, ainsi que les remparts, en cours de réaménagement, sont ouverts au public dans le cadre de manifestations comme « Rendez vous aux jardins » ou « Les Journées européennes du patrimoine ».
Pour cette nouvelle édition des Rendez-vous aux jardins, les jardins seront ouverts les 6 et 7 juin
©Marville Terres Communes et Michel Reinhard