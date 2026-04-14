Visite découverte du Jardin des Courtines de Marville, Cité Renaissance, Le jardin des courtines, Marville

Visite découverte du Jardin des Courtines de Marville, Cité Renaissance 6 et 7 juin Le jardin des courtines Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Pour cette nouvelle édition des Rendez-vous aux jardins, les jardins seront ouverts les 6 et 7 juin.

Le jardin des courtines 8 rue de la Vieille Halle, Marville, Meuse, Grand Est Marville 55600 Meuse Grand Est 06 61 61 18 78 Les « Jardins des Courtines » se composent du «Jardin du Curé», du «Jardin des Courtines» et «de(s) jardin(s) d’Odile et Jean-Paul» qu’ils entretiennent depuis plus de 25 ans.

Depuis 2020, ces jardins, ainsi que les remparts, en cours de réaménagement, sont ouverts au public dans le cadre de manifestations comme « Rendez vous aux jardins » ou « Les Journées européennes du patrimoine ».

Pour cette nouvelle édition des Rendez-vous aux jardins, les jardins seront ouverts les 6 et 7 juin

©Marville Terres Communes et Michel Reinhard