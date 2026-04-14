Visite libre du Jardin des Temps, Le Jardin des Temps, Marville

Visite libre du Jardin des Temps 5 – 7 juin Le Jardin des Temps Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Nous vous invitons à découvrir librement le Jardin des Temps, jardin public d’inspiration médiévale et Renaissance, créé et cultivé par des bénévoles de l’Association Marville Terres Communes. Dans le jardin, les plantes tinctoriales colorées et le jardin des sens, l’édicule restauré … enchanteront votre vue, de même que le magnifique panorama sur Marville, Petite Cité de Caractère. Les murs restaurés du jardin et le chemin de ronde vous conduiront à l’église Saint-Nicolas et à la Grande Place, avec ses maisons Renaissance. Sur la colline voisine, vous découvrirez un jardin de pierres… l’église Saint-Hilaire et son extraordinaire cimetière.

Des visites guidées du jardin et de la ville sont possibles toute l’année pour des groupes, contactez-nous. https://www.marville.eu/

Le Jardin des Temps 12 route du Basle 55600 Marville Marville 55600 Meuse Grand Est [{« link »: « https://www.marville.eu/ »}] Le Jardin des Temps est une initiative associative portée par l’Association Marville Terres Communes, avec le soutien de la municipalité de Marville. Il s’agit de l’un des anciens jardins situés dans l’enceinte des remparts, bordé de pierres sèches, proche des hôtels particuliers de la Grande Place et de l’ancien hôpital Saint-Bernard. Créé en 2023, il est d’inspiration médiévale et Renaissance. Il comprend un Jardin de plantes médicinales, tinctoriales et magiques, un Jardin des sens et un Potager (en chantier), un verger et son «pré flori», et un «cabanon» (petit édifice historique qui témoigne de l’ancienneté de ce jardin).

Nous vous invitons à découvrir libfrement le Jardin des Temps, jardin public d’inspiration médiévale et Renaissance, créé et cultivé par des bénévoles de l’Association Marville Terres Communes. Dans …

©Marville Terres Communes