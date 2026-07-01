Découverte libre d’une église dédiée au fondateur de l’ordre des Chartreux, Église Saint-Bruno, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Bruno · Bordeaux
Informations pratiques
Découverte libre d’une église dédiée au fondateur de l’ordre des Chartreux 19 et 20 septembre Église Saint-Bruno Gironde
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
⛪ À la découverte de la première église baroque de Bordeaux
Venez découvrir, dans le cadre des journées du patrimoine, cette église baroque exceptionnelle, consacrée il y a plus de 400 ans !
⏳ Consacrée en 1620, elle fut autrefois la chapelle d’un couvent de Chartreux et constitue la première église baroque construite à Bordeaux.
Le visiteur peut y admirer de remarquables œuvres d’art, ainsi que plusieurs panneaux illustrés comportant des photographies et explications détaillées sur :
l’architecture,
️ les sculptures et tableaux,
et les orgues de l’église.
Un lieu chargé d’histoire, à redécouvrir dans toute sa richesse artistique et spirituelle.
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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
#JEPMBX2026
Église Saint-Bruno Rue François-de-Sourdis, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Première église baroque à Bordeaux, ancienne chapelle d’un couvent de Chartreux, elle fut consacrée en 1620. L’intérieur de l’église est marqué par son ornementation : on peut y admirer, entre autre, un retable remarquable par les œuvres d’art qu’il contient : une statue de la Vierge par Pietro Bernini, statue de l’Ange par Gian Lorenzo Bernini, un tableau de l’Assomption de Philippe de Champaigne enfin, le plafond remarquable en trompe l’œil.
Venez découvrir cette première église baroque de Bordeaux consacrée il y a plus de 400 ans !
©Église Saint-Bruno
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