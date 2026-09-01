Informations pratiques

Reichshoffen

Découverte libre et gratuite du Musée historique et industriel

9 rue Jeanne d’Arc Reichshoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Les membres bénévoles de l’association du musée seront présents pour vous accueillir et partager avec vous leur passion pour l’histoire locale à travers les collections du musée.

Découverte du Musée et de son exposition temporaire L’habitat industriel au Pays de Niederbronn, de la maison ouvrière au château patronal . 0 .

9 rue Jeanne d’Arc Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 34 49 musee@lacastine.com

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English :

[EUROPEAN HERITAGE DAYS] Volunteer members of the museum association will be on hand to welcome you and share their passion for local history through the museum’s collections.

L’événement Découverte libre et gratuite du Musée historique et industriel Reichshoffen a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de tourisme de l’Alsace Verte