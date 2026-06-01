Découverte multi-sensorielle d’un livre-atelier sur la préhistoire, Jardin privé à Grandvaux, Grandvaux

Découverte multi-sensorielle d’un livre-atelier sur la préhistoire Dimanche 7 juin, 10h00 Jardin privé à Grandvaux Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Assistez à la présentation sous forme interactive par sa conceptrice d’un livre-atelier sur la préhistoire conçu pour les déficients visuels. Ce livre-atelier a été créé en partenariat avec le musée de préhistoire situé sur le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson. Au coeur de la roseraie et du jardin qui offrent de nombreuses découvertes olfatives, les patricipants pourront vivre une expérience multisensorielle et sous bandeau s’ils le souhaitent.

Jardin privé à Grandvaux 302 chemin de Beaureuil, 71430 Grandvaux Grandvaux 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 58 52 75 22 Ce jardin privé créé au fil des années depuis 2008 vient de s’enrichir d’une roseraie (2 500 m2, 250 variétés de roses). Situé au cœur du bocage et en limite de forêt, ce jardin présente plus de 1 000 variétés de plantes ornementales, essentiellement arbres et arbustes. Parking dans la prairie voisine du jardin

Assistez à la présentation sous forme interactive par sa conceptrice d’un livre-atelier sur la préhistoire conçu pour les déficients visuels. Ce livre-atelier a été créé en partenariat avec le musée…

© Cathie Guignardat