Exposition de sculptures, Jardin privé à Grandvaux, Grandvaux

Exposition de sculptures 6 et 7 juin Jardin privé à Grandvaux Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Découvrez dans ce jardin privé de Grandvaux une exposition qui présente des oeuvres d’Aline Briot.

Cette artiste lyonnaise travaille plusieurs matières avec le même esprit : révéler les lignes et mettre en valeur les formes pour donner à voir le sujet. Elle vous invite à venir échanger avec elle sur les techniques qu’elle maîtrise et ce qui l’inspire profondément.

Jardin privé à Grandvaux 302 chemin de Beaureuil, 71430 Grandvaux Grandvaux 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 58 52 75 22 Ce jardin privé créé au fil des années depuis 2008 vient de s’enrichir d’une roseraie (2 500 m2, 250 variétés de roses). Situé au cœur du bocage et en limite de forêt, ce jardin présente plus de 1 000 variétés de plantes ornementales, essentiellement arbres et arbustes. Parking dans la prairie voisine du jardin

Découvrez dans ce jardin privé de Grandvaux une exposition qui présente des oeuvres d’Aline Briot.

© Aline Briot