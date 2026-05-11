Découverte nature Oiseaux à l’horizon ! Quai Célestin Bouglé Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Découverte nature Oiseaux à l’horizon !

Quai Célestin Bouglé Parking de Piégu Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 09:50:00

fin : 2026-08-20 11:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Profitez du spectacle que nous offre l’îlot du Verdelet et sa réserve ornithologique avec une séance d’observation et de découverte des oiseaux marins nichant sur le caillou de Gargantua.

Durée 1h environ. RDV à 9:50, à l’Office de Tourisme. Compter 15 minutes de marche entre l’Office de Tourisme et la pointe de Pléneuf. Début des commentaires et de la visite sur la pointe de Pléneuf.

Inscription obligatoire à l’office de tourisme ou sur notre billetterie en ligne . .

Quai Célestin Bouglé Parking de Piégu Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06

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English :

L’événement Découverte nature Oiseaux à l’horizon ! Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-06 par Syndicat des Caps