Découverte nature Qui se cache à marée basse ? Quai Célestin Bouglé Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Découverte nature Qui se cache à marée basse ?

Quai Célestin Bouglé Parking de Piégu Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 11:30:00

fin : 2026-08-27 13:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Qui se cache à marée basse ? Pour répondre à cette question, suivez notre guide nature et découvrez mollusques, crustacés et autres animaux qui peuplent les rochers. Une découverte de la faune locale dans le respect de la biodiversité.

Prévoir des chaussures adaptées.

Durée 1h30. Inscription obligatoire. .

Quai Célestin Bouglé Parking de Piégu Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Découverte nature Qui se cache à marée basse ? Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-16 par Pléneuf-Val-André Tourisme