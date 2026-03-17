Découverte nature Qui se cache à marée basse ? Quai Célestin Bouglé Pléneuf-Val-André
Découverte nature Qui se cache à marée basse ? Quai Célestin Bouglé Pléneuf-Val-André jeudi 27 août 2026.
Pléneuf-Val-André
Découverte nature Qui se cache à marée basse ?
Quai Célestin Bouglé Parking de Piégu Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 11:30:00
fin : 2026-08-27 13:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Qui se cache à marée basse ? Pour répondre à cette question, suivez notre guide nature et découvrez mollusques, crustacés et autres animaux qui peuplent les rochers. Une découverte de la faune locale dans le respect de la biodiversité.
Prévoir des chaussures adaptées.
Durée 1h30. Inscription obligatoire. .
Quai Célestin Bouglé Parking de Piégu Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06
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English :
L’événement Découverte nature Qui se cache à marée basse ? Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-16 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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