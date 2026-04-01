Découverte nature RISCLE Riscle

Riscle

Découverte nature

RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:00:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Un atelier de la curiosité à la découverte de la nature.

Le thème du jour Les dessous d’une mare de biodiversité

L’occasion de découvrir les merveilles de la nature.

Ouvert à tous, sur inscription.

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RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 pierreetterre.communication@orange.fr

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English :

A curiosity workshop to discover nature.

Today’s theme: The underside of a biodiversity pond

An opportunity to discover the wonders of nature.

Open to all, registration required.

L’événement Découverte nature Riscle a été mis à jour le 2026-04-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65