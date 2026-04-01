Découverte nature RISCLE Riscle
Découverte nature RISCLE Riscle mercredi 29 avril 2026.
Riscle
Découverte nature
RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:00:00
fin : 2026-04-29 16:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Un atelier de la curiosité à la découverte de la nature.
Le thème du jour Les dessous d’une mare de biodiversité
L’occasion de découvrir les merveilles de la nature.
Ouvert à tous, sur inscription.
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RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 pierreetterre.communication@orange.fr
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English :
A curiosity workshop to discover nature.
Today’s theme: The underside of a biodiversity pond
An opportunity to discover the wonders of nature.
Open to all, registration required.
L’événement Découverte nature Riscle a été mis à jour le 2026-04-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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