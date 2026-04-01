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Découverte nature RISCLE Riscle

Découverte nature RISCLE Riscle mercredi 29 avril 2026.

Lieu : RISCLE

Adresse : Ecocentre Pierre et Terre

Ville : 32400 Riscle

Département : Gers

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Riscle

Découverte nature

RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:00:00
fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :
2026-04-29

Un atelier de la curiosité à la découverte de la nature.

Le thème du jour Les dessous d’une mare de biodiversité

L’occasion de découvrir les merveilles de la nature.

Ouvert à tous, sur inscription.
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RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28  pierreetterre.communication@orange.fr

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English :

A curiosity workshop to discover nature.

Today’s theme: The underside of a biodiversity pond

An opportunity to discover the wonders of nature.

Open to all, registration required.

L’événement Découverte nature Riscle a été mis à jour le 2026-04-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

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